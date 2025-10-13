Nuovi colloqui per la pace in Egitto promossi da Trump ma senza Netanyahu
Da Israele il presidente americano è volato in Egitto per il summit di Sharm el-Sheikh per la firma degli accordi. Poi il rientro a Washington. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
A Istanbul nuovi colloqui Kiev-Mosca, nessuna svolta in vista per la pace
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Proseguono i colloqui in Egitto "in un clima positivo". Nuovi attacchi a Gaza, ucciso un bambino - Sheikh proseguono, per il secondo giorno, i colloqui "indiretti" tra Israele e Hamas, con la mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti, basando ... Riporta tg.la7.it
Gaza, al via in Egitto i colloqui per la tregua. Cbs: “L’attacco con droni contro le navi della Flotilla in Tunisia è stato ordinato da Netanyahu” - Hayya, che dovrebbe partecipare ai negoziati per il rilascio degli ostaggi, è arrivata in Egitto. Si legge su ilfattoquotidiano.it