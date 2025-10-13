Nuova tragedia per Paola Caruso | non solo la malattia del figlio ora anche la madre è malata

Il dolore sembra non dare tregua a Paola Caruso. Dopo aver messo fine alla sua relazione con Gianmarco e annullato le nozze previste per maggio, la showgirl deve ora affrontare due durissime sfide familiari: da una parte, le complicazioni legate alla salute del piccolo Michele, dall'altra, la recente e drammatica ricaduta della madre Wanda. In un momento che avrebbe voluto fosse sereno per dedicarsi al figlio, Paola si ritrova invece a combattere su due fronti, con un peso emotivo enorme sulle spalle. Paola Caruso è a pezzi: la madre è gravemente malata. Intervenuta a Verissimo, Paola si è lasciata andare a un lungo sfogo raccontando le difficoltà vissute nell'ultimo periodo.

