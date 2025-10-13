Nuova Suzuki Across 2026 | rinasce con la nuova Toyota Rav4

Non ci sono ancora conferme ufficiali molto dettagliate per la Suzuki Across di seconda generazione basata sulla nuova Toyota RAV4 (attesa per il 2026), ma possiamo fare delle previsioni abbastanza fondate guardando cosa sappiamo della nuova RAV4 e ipotizzando come Suzuki la adatterà. Se vuoi, posso anche indicarti le possibili varianti “Italiane” o per l’Europa, basate su queste info. Cosa sappiamo della nuova Toyota RAV4 2026. Ecco i punti principali che sono stati confermati o molto probabilmente veri per la RAV4 nuova generazione: Elementi Dettagli Motorizzazioni Solo ibride (full hybrid) e plug-in hybrid. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

nuova suzuki across 2026 rinasce con la nuova toyota rav4

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Across 2026: rinasce con la nuova Toyota Rav4

