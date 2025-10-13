Nuova partnership per il progetto Visit Reggio Calabria di Confcommercio

Reggiotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce il progetto Visit Reggio Calabria promosso da Confcommercio per raccontare e promuovere la città attraverso un ecosistema digitale moderno e partecipato. Grazie alla partnership con Euclidist – start- up reggina fondata da giovani ingegneri e in forte espansione– il portale si arricchisce. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

