nuova occupazione a scienze politiche solo due giorni fa la ministra bernini aveva scritto ai rettori per dire basta eccessi

Bologna, 13 ottobre 2025 – Stamattina studenti e dottorandi dell'Università di Bologna hanno occupato Palazzo Hercolani, in Strada Maggiore, sede dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche. Un'iniziativa per "dare carburante al movimento per la liberazione della Palestina" dopo le mobilitazioni delle scorse settimane per la Global Sumud Flotilla e contro il genocidio a Gaza. Si tratta dell'ennesima occupazione in un clima teso, in cui a finire nel mirino sono i rapporti tra l' Alma Mater e Israele. La lettera ai rettori. Un'occupazione arrivata nonostante il tentativo della ministra dell'Università Anna Maria Bernini di sensibilizzare i rettori, responsabili dell'ordine e della sicurezza degli atenei, al rispetto del diritto allo studio, che permetta cioè di consentire a tutti gli studenti di partecipare alle lezioni e di frequentare gli spazi per lo studio.

