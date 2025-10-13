Nuova edizione di Romagnola la fiera della canapa e dell' artigianato

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Gambettola dà il suo benvenuto all’autunno con il tradizionale appuntamento con l’Antica Fiera della Canapa e dell’Artigianato. Una ventesima edizione ricca di proposte che si estendono dal centro cittadino agli spazi culturali con espositori che affiancheranno i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - edizione

Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»

Lucca Comics & Games 2025, tutte le novità della nuova edizione

Una nuova edizione di “Sarabanda” in prima serata

Dal 3 all'8 novembre la nuova edizione del Social Festival delle comunità educative - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo anno, nuova edizione, nuove sorprese I #Worlds2025 alzeranno ancora l’asticella con un formato più intenso e momenti tutti da vivere Scopri cosa cambia. Il viaggio verso la gloria non sarà più lo stesso! - X Vai su X

A Gambettola tempo di “Romagnola”, fiera della canapa e dell’artigianato - Nella sala consiliare del Comune di Gambettola, si è svolta questa mattina la presentazione di “Romagnola” – Fiera della Canapa e dell’Artigianato ... Segnala corrierecesenate.it