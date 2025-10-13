Nuova edizione di Romagnola la fiera della canapa e dell' artigianato

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Gambettola dà il suo benvenuto all’autunno con il tradizionale appuntamento con l’Antica Fiera della Canapa e dell’Artigianato. Una ventesima edizione ricca di proposte che si estendono dal centro cittadino agli spazi culturali con espositori che affiancheranno i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A Gambettola tempo di "Romagnola", fiera della canapa e dell'artigianato - Nella sala consiliare del Comune di Gambettola, si è svolta questa mattina la presentazione di "Romagnola" – Fiera della Canapa e dell'Artigianato

