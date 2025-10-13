Nuova Adriatica il comitato ' No variante SS16' | Opera obsoleta è un progetto su cui porre la parola fine

Riminitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimasto fermo ormai al palo da due anni, il progetto per la nuova Statale 16 è tornato negli ultimi giorni al centro del dibattito. Tra chi, come nel caso di Fratelli d’Italia, fornisce l’indicazione che andrebbe cancellato e chi, come nel caso del sindaco Sadegholvaad, spera in sviluppi positivi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

