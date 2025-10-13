Nubi e piogge | cosa ci aspetta per i prossimi giorni
Nubi in aumento e maltempo che si affaccia su tutta la Campania, dopo settimane con clima estivo sulle principali città. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni di 3Bmeteo.it.METEO NAPOLIUn sistema di bassa pressione in evoluzione sul Mediterraneo occidentale raggiungerà la Campania entro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: nubi - piogge
Meteo in Umbria: nubi e deboli piogge oggi, miglioramento in serata
[METEO] - A Militello oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima re
Buongiorno amici e buon sabato! ? Ultime piogge su Puglia e basso Tirreno, ma in giornata tendenza al miglioramento. ? Sole altrove, con nubi in aumento al Nord e sull'alto Tirreno per l'arrivo di una nuova perturbazione. ? In serata primi fenomeni su
Maltempo e temporali in arrivo in Sicilia (nel weekend): cosa ci aspetta e quanto dura - Peggioramento delle previsioni meteo nell'Isola a causa di un'aria depressionaria dal Nord Africa. balarm.it scrive
Meteo: Piogge autunnali, svolta improvvisa a fine Ottobre, cosa accadrà - Questo termine viene utilizzato per indicare che le perturbazioni atlantiche (fronti, cicloni, correnti umide occidentali) possano fluire liberamente verso l’Europa meridionale o il Mediterraneo, senz ... Lo riporta ilmeteo.it