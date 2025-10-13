Nss Edicola evento dedicato a Marek Hamšík | in programma street soccer DJ set e tante sorprese

Napolitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nss edicola torna con una nuova tappa del palinsesto JAN2500, l’iniziativa di J’Adore Napoli volta a celebrare i 2500 anni di vita della città non come un semplice anniversario ma come opportunità di riaffermarne il ruolo di capitale culturale internazionale attraverso un nuovo storytelling. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: edicola - dedicato

NSS Edicola: evento dedicato a Marek Hamsik con street soccer, dj set e tante sorprese il 17 ottobre

“Jan2500”, da Nss Edicola un evento dedicato a Marek Hamsik con street soccer e dj set

nss edicola evento dedicatoNSS Edicola, evento dedicato a Marek Hamsik - L’evento segna anche il lancio di una collezione J’Adore Napoli realizzata in collaborazione con Marek Hamšík e che richiama l’iconografia e l’eredità che il ... Segnala msn.com

Nss edicola e Sky Sport, l'evento in piazza San Pasquale a Napoli per il ritorno della Champions League - Sport, calcio, musica e tanto divertimento all'evento “Cielo Azzurro”, in collaborazione tra nss e Sky Sport. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Nss Edicola Evento Dedicato