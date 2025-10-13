Nss Edicola evento dedicato a Marek Hamšík | in programma street soccer DJ set e tante sorprese

nss edicola torna con una nuova tappa del palinsesto JAN2500, l’iniziativa di J’Adore Napoli volta a celebrare i 2500 anni di vita della città non come un semplice anniversario ma come opportunità di riaffermarne il ruolo di capitale culturale internazionale attraverso un nuovo storytelling. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: edicola - dedicato

NSS Edicola: evento dedicato a Marek Hamsik con street soccer, dj set e tante sorprese il 17 ottobre

“Jan2500”, da Nss Edicola un evento dedicato a Marek Hamsik con street soccer e dj set

Oggi in edicola il maGAZine dedicato a Luciano Pavarotti! Nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni, la Gazzetta di Reggio celebra il grande tenore con una rivista da collezione, in tre copertine diverse, ricca di interviste, aneddoti e immagini esclusive. In r - facebook.com Vai su Facebook

NSS Edicola, evento dedicato a Marek Hamsik - L’evento segna anche il lancio di una collezione J’Adore Napoli realizzata in collaborazione con Marek Hamšík e che richiama l’iconografia e l’eredità che il ... Segnala msn.com

Nss edicola e Sky Sport, l'evento in piazza San Pasquale a Napoli per il ritorno della Champions League - Sport, calcio, musica e tanto divertimento all'evento “Cielo Azzurro”, in collaborazione tra nss e Sky Sport. Si legge su ilmattino.it