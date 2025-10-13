Novità fringe benefit a 4 mila euro nel 2026 e flat tax su aumenti di stipendio e straordinari

Nella legge di Bilancio 2026 il governo potrebbe tornare a intervenire sugli importi dei fringe benefit ovvero su quei compensi accessori, non monetari, erogati dal datore di lavoro al dipendente, come beni o servizi, a integrazione della retribuzione principale. Le cifre di questi compensi potrebbero tutti raddoppiare, a seconda della specifica situazione familiare di ciascun lavoratore. Nel pacchetto delle misure, inoltre, potrebbero rientrare anche degli aumenti sul lavoro straordinario svolto, a favore del quale potrebbe debuttare una flat tax con un'aliquota fissa. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per gli aumenti derivanti dai rinnovi del contratto di lavoro.

