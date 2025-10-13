Notte Sacra | sul palco di Torre del Greco il gran finale con Gragnaniello Ebbanesis e Raiz

Tempo di lettura: 3 minuti Un finale straordinario per la quinta edizione della “Notte Sacra 2025”, l’evento che ogni anno trasforma il cuore di Torre del Greco in un grande percorso di spiritualità, arte e musica, ispirato alla figura luminosa di San Vincenzo Romano, il primo Parroco Santo d’Italia. La manifestazione, organizzata dal Comitato Notte Sacra, grazie al contributo della Regione Campania e del Comune di Torre del Greco, in collaborazione con la Basilica di Santa Croce, in sinergia con le scuole del territorio e le associazioni locali, ha registrato una partecipazione senza precedenti: migliaia di fedeli, cittadini e visitatori hanno preso parte alle iniziative che si sono susseguite lungo un itinerario ricco di momenti culturali, celebrazioni, arte e spettacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

