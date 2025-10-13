Notte di fuoco in via Francesco Tedesco | cinque colpi contro un’attività
Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di spari e tensione tra Avellino e Atripalda. Due episodi distinti hanno scosso la tranquillità dei residenti, entrambi caratterizzati da colpi d’arma da fuoco esplosi contro esercizi commerciali. Il primo episodio si è verificato in via Tedesco, ad Avellino, a poche centinaia di metri da Borgo Ferrovia. Ignoti hanno esploso diversi colpi contro un’attività di noleggio auto e moto, danneggiando la vetrina del locale. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
