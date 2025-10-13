Notizie di Storia periodico semestrale della Società storica aretina diretto da Luca Berti

Arezzo, 13 ottobre 2025 –  Sarà presentato all’Auditorium Ducci di via Cesalpino il numero 53 di . L’appuntamento è in calendario martedì 14 ottobre, alle ore 17,30. La rivista, in formato rotocalco, con 48 pagine ricche di illustrazioni e dense di contenuti, offre un aggiornamento sulle ricerche e gli eventi riguardanti la cultura e soprattutto la storia nel territorio aretino. A fornire una sintesi di quanto pubblicato saranno gli stessi autori degli articoli. Il nuovo numero presenta in apertura un articolo di Gaetano Greco su Pietro Usimbardi, che fu vescovo di Arezzo a cavallo fra Cinque e Seicento, ed uno di Claudio Cherubini su Giulia Boninsegni, fondatrice del pastificio Buitoni di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

