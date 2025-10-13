Luigia Motta aveva 84 anni e viveva da tempo a Birone, frazione di Giussano. E, quando si è spenta l’altro giorno all’Hospice di Giussano per un tumore, non sapeva che le sue cornee sarebbero servite a ridare la vista a due persone. E che la sua sarebbe stata la 263esima donazione (l’undicesima dell’anno) nella piccola grande storia della sezione di Giussano dell’Aido, l’Associazione donatori organi. I cari di Luigia non hanno però avuto dubbi in proposito, perché chi aveva conosciuto questa donna tutta “casa e chiesa” conosceva anche la sua generosità. Sposata da 62 anni con Giovanni Sanvito (la coppia era anche apparsa su Famiglia Cristiana nella rubrica “anniversari”), ha lasciato due figli, Marina con il genero Maurizio e Vincenzo con la nuora Magda e gli adorati nipoti Matteo, Jessica, e Valentina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nonna Luigia ridà la vista a due persone