LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Stefania Orlando parla del GF e delle coppie nate nella casa. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 11 ottobre 2025 è andata in onda l’intervista radiofonica di Stefania Orlando, ex concorrente della precedente edizione del Grande Fratello. Stefania Orlando al GF (Screen video Mediaset Infinity) Lei ha partecipato per ben due volte al noto reality, in merito al suo secondo percorso ha rivelato: “ Mi sono pentita di aver accettato ma lo rifarei perché comunque per me sono tutte esperienze. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Stefania Orlando sulle coppie del GF: “Helena e Javier innamorati, tra Shaila e Lorenzo c’era…”