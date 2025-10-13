Un’inchiesta che doveva fare luce su un omicidio ancora avvolto dalle ombre si sta trasformando in un vero terremoto giudiziario. La vicenda di Garlasco, che dal 2007 ha segnato uno dei casi più noti della cronaca nera italiana, torna prepotentemente al centro dell’attenzione. Ma questa volta non per nuovi elementi sull’assassinio di Chiara Poggi, bensì per le ombre che si addensano sugli inquirenti stessi. Leggi anche: “Stasi è innocente”. Garlasco, l’annuncio arriva in diretta I nomi che oggi riempiono le carte giudiziarie non sono quelli degli indagati iniziali, ma di chi, a vario titolo, ha avuto un ruolo chiave nelle indagini archiviate nel 2017. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non sono compatibili”. Garlasco, il clamoroso annuncio che può mettere Sempio nei guai