Non sono compatibili Garlasco il clamoroso annuncio che può mettere Sempio nei guai
Un’inchiesta che doveva fare luce su un omicidio ancora avvolto dalle ombre si sta trasformando in un vero terremoto giudiziario. La vicenda di Garlasco, che dal 2007 ha segnato uno dei casi più noti della cronaca nera italiana, torna prepotentemente al centro dell’attenzione. Ma questa volta non per nuovi elementi sull’assassinio di Chiara Poggi, bensì per le ombre che si addensano sugli inquirenti stessi. Leggi anche: “Stasi è innocente”. Garlasco, l’annuncio arriva in diretta I nomi che oggi riempiono le carte giudiziarie non sono quelli degli indagati iniziali, ma di chi, a vario titolo, ha avuto un ruolo chiave nelle indagini archiviate nel 2017. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sono - compatibili
Erika Ferini Strambi, l’autopsia: sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza. Fratture compatibili a un incidente
L’Alcolock, “non tutte le auto sono compatibili”: cosa succede se non posso montarlo?
Alcune novità smart di Google Telefono dei Pixel 10 sono compatibili coi vecchi Pixel
Primo Mattino è una miscela studiata per chi ama iniziare la giornata con un caffè corposo e persistente. La selezione di pregiate varietà di Arabica e Robusta garantisce aroma intenso e armonioso e crema ricca e compatta. Le capsule sono compatibili con m - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, ecco l'analisi dei Ris sul sangue. Nuzzi: "Conclusione clamorosa" - Un altro tassello sul mosaico della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Lo riporta iltempo.it
Delitto di Garlasco, Vitelli: “Sempio? Scontrino è bizzarro”/ “L’alibi di Alberto Stasi al pc…” - Il delitto di Garlasco al centro dei servizi di Quarto Grado con l'intervista in studio al giudice Vitelli: ecco che cosa ha raccontato ... Come scrive ilsussidiario.net