Il monegasco è il campione 1000 con il ranking più basso di sempre. Ma tra Slam e Masters, non mancano grandi storie. Che spesso, come per Sock, sono il canto del cigno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Vacherot. Gaudio, Coric, Mantilla che batte Federer: quando il tennis lascia a bocca aperta