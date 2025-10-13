Non solo Vacherot Gaudio Coric Mantilla che batte Federer | quando il tennis lascia a bocca aperta
Il monegasco è il campione 1000 con il ranking più basso di sempre. Ma tra Slam e Masters, non mancano grandi storie. Che spesso, come per Sock, sono il canto del cigno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LA FAVOLA ADESSO È REALTÀ! Valentin Vacherot batte suo cugino Arthur Rinderknech in finale del Masters 1000 di Shanghai e vince il suo primo titolo ATP in carriera da 204 del mondo! Che storia incredibile