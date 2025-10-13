Non solo per sport – Italia-Israele a Udine la vera partita si gioca in piazza
Il valore sportivo di Italia-Israele di martedì 14 ottobre appare molto modesto, di fronte a quello politico. La partita di Udine si giocherà, com’era prevedibile, nonostante le richieste di boicottaggio e le polemiche degli ultimi mesi. Ma, come ha detto bene il ct azzurro Gennaro Gattuso, “Ci saranno 5.000 persone dentro lo stadio e 10.000 fuori”. Cifre ipotetiche e forse un po’ generose. Innanzitutto, al momento risulta che siano stati venduti meno di 4.000 biglietti per la partita, in netto calo rispetto a un anno esatto fa. Il 14 ottobre 2024, infatti, Italia e Israele si erano già affrontate nella stessa Udine, ma in una gara della Nations League: in quell’occasione, allo stadio Friuli erano presenti appena 11. 🔗 Leggi su It.insideover.com
