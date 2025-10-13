Non solo per sport – Italia-Israele a Udine la vera partita si gioca in piazza

It.insideover.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il valore sportivo di Italia-Israele di martedì 14 ottobre appare molto modesto, di fronte a quello politico. La partita di Udine si giocherà, com’era prevedibile, nonostante le richieste di boicottaggio e le polemiche degli ultimi mesi. Ma, come ha detto bene il ct azzurro Gennaro Gattuso, “Ci saranno 5.000 persone dentro lo stadio e 10.000 fuori”. Cifre ipotetiche e forse un po’ generose. Innanzitutto, al momento risulta che siano stati venduti meno di 4.000 biglietti per la partita, in netto calo rispetto a un anno esatto fa. Il 14 ottobre 2024, infatti, Italia e Israele si erano già affrontate nella stessa Udine, ma in una gara della Nations League: in quell’occasione, allo stadio Friuli erano presenti appena 11. 🔗 Leggi su It.insideover.com

non solo per sport 8211 italia israele a udine la vera partita si gioca in piazza

© It.insideover.com - Non solo per sport – Italia-Israele a Udine, la vera partita si gioca in piazza

In questa notizia si parla di: sport - italia

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia sesta con ben 7 podi!

Sky Italia annuncia nascita nuova Direzione Sport, News, Entertainment guidata da Giuseppe De Bellis

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia settima ma leader per numero di podi

sport 8211 italia israeleItalia-Israele, tutti a Udine: oltre 8mila biglietti venduti per la sfida delle qualificazioni Mondiali - La nota della Figc sui tifosi presenti alla quarta partita della gestione Gattuso: oltre metà "Friuli" riempito ... Segnala msn.com

sport 8211 italia israeleItalia-Israele, quando giocano, orario e dove vederla in chiaro o streaming: le probabili formazioni - 3 con l'Estonia, gli azzurri cercheranno di blindare il secondo posto, valido per ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sport 8211 Italia Israele