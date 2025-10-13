Il passo politico è la pace imposta da Donald Trump (che riserva una carezza al premier italiano). Il primo effetto (dopo la liberazione degli ostaggi) è il futuro pratico della striscia. Giorgia Meloni, a margine della cerimonia di firma del piano, ha preso parte ad uno degli incontri più significativi della storia mediorientale: la stabilizzazione istituzionale, la ricostruzione urbana e i bisogni della popolazione di Gaza. Assieme alla premier il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il primo ministro canadese Michael Carney, il re di Giordania Abdullah II e il ministro degli Esteri Saudita Faisal bin Farhan Al Saud. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo firme. La giornata di Meloni in Egitto parte della ricostruzione di Gaza