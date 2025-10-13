Non si fa così al Teatro Sala Umberto

Romatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace saranno al Teatro Sala Umberto in “Non si fa così” dal 16 al 19 ottobre. Un testo di Audrey Schebat, con traduzione di Virginia Acqua, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito. La regia è di Francesco Zecca.Non si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - sala

I giovani talenti della Fondazione Teatro Massimo in concerto: gli appuntamenti in Sala Grande e Sala degli Stemmi

Sala si fa 'di strada' con un weekend di teatro aereo, musica live e tanta gastronomia

Centinaia di lanterne rischiarano la sala buia, un tappeto di luce intorno al feretro, ornato di un mazzo di rose bianche. L'Armani/Teatro di Milano, dove sfilavano le sue creazioni di moda, è diventato il luogo dell'ultimo saluto a Giorgio Armani

Cerca Video su questo argomento: Fa Cos236 Teatro Sala