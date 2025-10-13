Non si fa così al Teatro Sala Umberto

Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace saranno al Teatro Sala Umberto in “Non si fa così” dal 16 al 19 ottobre. Un testo di Audrey Schebat, con traduzione di Virginia Acqua, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito. La regia è di Francesco Zecca.Non si. 🔗 Leggi su Romatoday.it