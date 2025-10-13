Non rivela il nome del pusher che gli ha fornito la droga | 25enne condannato per favoreggiamento
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per favoreggiamento personale a sei mesi di reclusione (con pena sospesa) per un 25enne di Battipaglia. Fermato dopo aver acquistato marijuana, il giovane aveva mentito ai carabinieri sull'identità del venditore. Il casoSecondo i giudici supremi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
