Non rispetta la misura dei domiciliari e tenta la fuga quando viene trovato in strada dai carabinieri

Non rispetta gli obblighi e si dà alla fuga alla vista dei carabinieri. Protagonista della vicenda è un 63enne: i carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone lo hanno tratto in arresto per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era già sottoposto alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: rispetta - misura

Non rispetta la misura restrittiva di semi libertà imposta dal giudice: 35enne arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. Era imputato per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione - facebook.com Vai su Facebook

Non rispetta più volte i domiciliari, 30enne finisce in carcere - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina negli ultimi giorni hanno eseguito, a carico di un trentenne del nord Italia, già gravato da pregiudizi per reati contro la persona e porto a ... Riporta livornopress.it

Obblighi non rispettati e nuove violenze ai familiari: revocati i domiciliari, finisce in carcere - Inasprita la misura cautelare nei confronti di un 30enne gallipolino finito agli arresti già nel maggio scorso in seguito alle continue violenze in famiglia e alle aggressioni nei confronti di chi ten ... Come scrive lecceprima.it