Non presenterò nessuna canzone per Sanremo 2026 Non sto a certi giochetti È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo | Al Bano si sfoga
Arriva il dietrofront di Al Bano. Il cantante esclude un suo ritorno all’Ariston: “Non presenterò nessuna canzone per Sanremo 2026”, annuncia all’agenzia Agi a margine di Tennis and Friends – Salute e Sport al Foro Italico, dove anche quest’anno ha preso parte come ambasciatore della manifestazione. “Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio, ma non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose”, continua il cantante di Cellino San Marco che aveva mal digerito le esclusioni di Carlo Conti e Amadeus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
