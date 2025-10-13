Non mi sono rifatta nulla è tutta la vita che mi accusano di essermi ritoccata il viso E’ ora di smetterla | lo sfogo di Thylane Blondeau la bambina più bella del mondo
Thylane Blondeau, modella e attrice francese, continua a essere un volto noto del mondo della moda a 24 anni. La sua carriera era iniziata prestissimo: a quattro anni posava per Jean-Paul Gaultier, mentre a soli sei anni veniva definita “la bambina più bella del mondo ” grazie agli occhi azzurri e ai lunghi capelli biondi. Nata il 5 aprile 2001 ad Aix-en-Provence, figlia dell’ex calciatore Patrick Blondeau e della conduttrice e scrittrice Véronika Loubry, ha vissuto fin da piccola sotto i riflettori. Nel 2010, a nove anni, partecipò a un servizio fotografico per Vogue Enfants che suscitò discussioni per il look adulto e il trucco marcato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
