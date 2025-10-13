Non mangiate quel gelato Scatta il ritiro in Italia l’allarme del ministero

Gelato richiamato dai supermercati: l’allerta del Ministero della Salute – Un dessert apparentemente innocuo, perfetto per concludere la cena con dolcezza, si è trasformato in un caso di sicurezza alimentare. Un lotto di gelato Consilia è stato infatti richiamato dal commercio per rischio allergeni, a causa di una mancata corrispondenza tra etichetta e contenuto. L’avviso arriva direttamente dal Ministero della Salute, che ha pubblicato il richiamo sul portale ufficiale dedicato alle allerte alimentari. L’allerta del Ministero della Salute. Il richiamo, datato 10 ottobre 2025, riguarda il gelato a marchio Consilia in vaschette da un chilogrammo con tre gusti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

