Non ho mai pubblicato questa foto non so dove l’abbiano presa | fotografo contro Ryanair che ha utilizzato sui social un suo scatto senza il consenso

Una fotografia aerea di Grado, realizzata con un drone dal fotografo freelance udinese Francesco Cecconi, è apparsa sul profilo Instagram ufficiale della compagnia aerea Ryanair per promuovere la rotta sull’aeroporto di Trieste. L’immagine, che ritrae l’“Isola del Sole” dall’alto, è stata utilizzata per accompagnare un post descrittivo in cui la compagnia presenta la località come “una gemma splendente del Friuli Venezia Giulia, con spiagge sabbiose perfette per le famiglie” e dove “mare, tradizione e charme veneziano si incontrano”. Cecconi, che vanta diverse collaborazioni nel settore fotografico, ha raccontato di aver scoperto la pubblicazione casualmente, grazie alla segnalazione di un’amica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

