La coppia è stata ospite di Verissimo sabato 11 ottobre, raccontando le proprie difficoltà e la possibile intenzione di convolare a nozze, un passo che sembra essere nell’aria. I due, lui 50 anni e lei 46, sono genitori di Gianmarco, 12 anni, e Pier Maria, 8. “15 anni insieme? Sembrano 70, sono stati intensi. lui è complicato? Anche per quello.”, ha esordito con ironia l’ex Miss Italia, incoronata regina di bellezza nel 1998. La scorsa primavera sembrava che la coppia si fosse detta addio definitivamente. Giampaolo ha chiarito: “Come in tutte le coppie ci sono momenti più facili e altri più difficili. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - “Non è sempre tutto meraviglioso”: Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi in tv dopo 15 anni, svelata la loro crisi