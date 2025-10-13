Non ci sono prove Hamas ha allestito dei set | la capo ufficio stampa Rai nega il massacro a Gaza M5s | Si dimetta

“Si è parlato spesso del cinismo e della spietatezza dell’esercito israeliano, eppure non esiste una sola prova che siano state sventagliate delle mitragliate contro civili inermi. Eppure questo veniva raccontato, questo è stato detto senza alcuna verifica delle fonti. Vergogna, vergogna, vergogna, lo affermo tre volte”. A negare pubblicamente il massacro compiuto da Israele nella striscia di Gaza è stata Incoronata Boccia, ex vicedirettrice del Tg1 e attualmente a capo dell’ ufficio stampa della Rai, intervenendo a un convegno sul 7 ottobre promosso dall’Unione delle comunità ebraiche italiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ci sono prove, Hamas ha allestito dei set”: la capo ufficio stampa Rai nega il massacro a Gaza. M5s: “Si dimetta”

In questa notizia si parla di: sono - prove

