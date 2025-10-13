Non ci posso credere oltre 300mila euro al mese | Giordano è una furia in diretta a Fuori dal coro

Programmi Tv, nel corso dell’ultima puntata di Fuori dal Coro, il conduttore Mario Giordano è tornato a puntare il dito contro l’ Inps, denunciando una gestione giudicata contraddittoria tra la stretta sulle pensioni minime e i ricchi aumenti destinati ai dirigenti dell’ente previdenziale. La trasmissione, da sempre focalizzata su temi di denuncia sociale, ha aperto nella puntata di ieri sera un nuovo fronte polemico che riguarda direttamente le tasche dei cittadini. Leggi anche: Attimi di terrore a “Fuori dal coro”, aggressione brutale: panico in studio Screenshot L'INPS risica sulle pensioni ma intanto i dirigenti hanno avuto un maxi aumento: 43 dirigenti, oltre 300. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non ci posso credere, oltre 300mila euro al mese”: Giordano è una furia in diretta a Fuori dal coro

