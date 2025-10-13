News TV. Da giovedì 15 ottobre torna su La7 Una giornata particolare, il programma culturale di Aldo Cazzullo giunto alla quarta edizione. L’appuntamento, fissato ogni giovedì alle 21:15, punta a conquistare anche chi normalmente non ama i libri di storia. Grazie a un mix di racconto, approfondimento e immagini sul campo, lo show ha saputo costruire un pubblico affezionato, curioso e desideroso di scoprire storie italiane e internazionali da una prospettiva nuova. Accanto a Cazzullo tornano gli inviati Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. Leggi anche: Max Giusti e il ritorno in tv dopo l’addio alla Rai, appuntamento per stasera: dove lo rivedremo Leggi anche: Attacco shock a Giorgia Meloni sotto gli occhi di Fazio: esplode la polemica La prima puntata: la caduta di Mussolini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non chiamatemi divulgatore”: Aldo Cazzullo torna in tv e svela perché l’Italia ha dimenticato la storia