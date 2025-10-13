Non c’era solo il Napoli su Neymar la rivelazione di Fabrizio Romano

Spazionapoli.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Romano ha svelato un retroscena che avrebbe potuto cambiare il mercato estivo 2025: Neymar, oggi al Santos, era stato proposto a due club italiani di vertice, Napoli e Inter, prima dei suoi problemi fisici. Le società hanno valutato l’idea ma hanno deciso di non procedere. Un affare rimasto solo sulla carta, ma che racconta le dinamiche di un’estate di trattative e opportunità sfumate. Retroscena Neymar, la rivelazione di Fabrizio Romano sul Napoli. Il noto esperto di mercato ha ricostruito i fatti: l’attaccante brasiliano è stato proposto in Italia tra fine aprile e inizio maggio, prima che emergessero i nuovi problemi fisici che ne stanno condizionato la stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

non c8217era solo il napoli su neymar la rivelazione di fabrizio romano

© Spazionapoli.it - “Non c’era solo il Napoli su Neymar”, la rivelazione di Fabrizio Romano

In questa notizia si parla di: napoli - neymar

De Laurentiis, Manna e Conte hanno valutato a lungo Neymar al Napoli, poi De Bruyne si è preso la scena

Neymar al Napoli? Per cinque mesi è stata più che una pazza idea, poi...

Napoli, il fenomeno brasiliano Neymar è stato ad un passo: un motivo dietro il suo mancato arrivo

Cerca Video su questo argomento: C8217era Napoli Neymar Rivelazione