Non c’era solo il Napoli su Neymar la rivelazione di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha svelato un retroscena che avrebbe potuto cambiare il mercato estivo 2025: Neymar, oggi al Santos, era stato proposto a due club italiani di vertice, Napoli e Inter, prima dei suoi problemi fisici. Le società hanno valutato l’idea ma hanno deciso di non procedere. Un affare rimasto solo sulla carta, ma che racconta le dinamiche di un’estate di trattative e opportunità sfumate. Retroscena Neymar, la rivelazione di Fabrizio Romano sul Napoli. Il noto esperto di mercato ha ricostruito i fatti: l’attaccante brasiliano è stato proposto in Italia tra fine aprile e inizio maggio, prima che emergessero i nuovi problemi fisici che ne stanno condizionato la stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
