di Luca Di Falco BUSTO ARSIZIO L’Union Brescia torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi e risale al terzo posto. Pro Patria ancora a secco: sfuma la prima vittoria stagionale. Schieramenti a specchio per i due tecnici Greco e Diana che hanno puntato sul 3-5-2 per cercare di avere ragione dell’avversario. Nella Leonessa la novità dell’ultimo minuto è Armati che prende il posto di Boci. L’avvio di gara è subito combattuto, intenso e anche spezzettato per i tanti duelli. Battaglia dura e pura con la giusta grinta e applicazione, degne anche della cornice di pubblico di questo match. Circa 700 sostenitori bresciani al seguito della squadra del cuore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Non c’è storia allo Speroni. Il Brescia torna a sognare con De Maria e Di Molfetta. Pro Patria, la crisi continua