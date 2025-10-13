Non c’è storia allo Speroni Il Brescia torna a sognare con De Maria e Di Molfetta Pro Patria la crisi continua
di Luca Di Falco BUSTO ARSIZIO L’Union Brescia torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi e risale al terzo posto. Pro Patria ancora a secco: sfuma la prima vittoria stagionale. Schieramenti a specchio per i due tecnici Greco e Diana che hanno puntato sul 3-5-2 per cercare di avere ragione dell’avversario. Nella Leonessa la novità dell’ultimo minuto è Armati che prende il posto di Boci. L’avvio di gara è subito combattuto, intenso e anche spezzettato per i tanti duelli. Battaglia dura e pura con la giusta grinta e applicazione, degne anche della cornice di pubblico di questo match. Circa 700 sostenitori bresciani al seguito della squadra del cuore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: storia - speroni
#ProPatria - Brescia, ritorno al futuro: sunday Night allo “Speroni” con i biancoblu opposto ad un altro original team della prima Serie A 1929/30. Quest’anno la tifoseria bresciana ha una media di 546 sostenitori portati in trasferta ed è al 29° posto assoluto per - facebook.com Vai su Facebook
Non c’è storia allo Speroni. Il Brescia torna a sognare con De Maria e Di Molfetta. Pro Patria, la crisi continua - L’Union ritrova il successo dopo tre pareggi consecutivi e risale sul podio. Scrive sport.quotidiano.net
Brescia, cancellati 114 anni di storia: ora fusione o Dilettanti - Massimo Cellino è riuscito a cancellare in un solo colpo 114 anni di storia gloriosa. Da tuttosport.com