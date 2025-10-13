Non c' è stata costrizione L' ho legata perché era diventata aggressiva

Ha ammesso di averla immobilizzata e abbandonata; ma ha negato con forza ogni accusa di violenza sessuale, torture e sequestro di persona. Matteo Venturelli, 42 anni, ex imprenditore bresciano, ha fornito questa mattina la sua versione dei fatti al giudice per le indagini preliminari nel corso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it