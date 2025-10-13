Noleggio a lungo termine in crescita Yoyomove detta il ritmo in Europa
Yoyomove si conferma protagonista assoluto della trasformazione del settore del noleggio a lungo termine. L’azienda ha saputo imporsi come hub europeo di mobilità, diventando un punto di riferimento per chi cerca soluzioni innovative, sostenibili e orientate al futuro. La crescita registrata negli ultimi mesi e la spinta verso nuovi mercati europei testimoniano un progetto che guarda lontano e che punta a ridefinire l’esperienza di mobilità per imprese e privati. «Oggi posso dirlo con orgoglio: grazie al lavoro di tutto il team, Yoyomove.com è diventato il primo hub di mobilità individuale in Europa e non abbiamo intenzione di fermarci!» – ha dichiarato Giorgio Brizzo, CEO di Yoyomove. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Cos'è il noleggio auto a lungo termine, conviene davvero? - Cos'è il noleggio auto a lungo termine, come funziona, qual è la principale documentazione da presentare, qual è la differenza con il leasing e a chi conviene davvero
Noleggio lungo termine: +13% di contratti nel 2025, bene i privati - Il noleggio lungo termine continua a crescere in Italia: +13% di contratti stipulati nei primi nove mesi del 2025.