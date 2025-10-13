Noir in festival 2025 | a Mick Herron il Raymond Chandler Award
È l’inglese Mick Herron lo scrittore scelto quest’anno per il Raymond Chandler Award, il prestigioso riconoscimento per i più grandi autori di mystery creato nel 1988 in accordo con il Raymond Chandler Estate. Amatissimo creatore di spy story, diretto erede del Fattore umano di Graham Greene e John le Carré, autore della fortunata serie Slow Horses che lo ha reso scrittore di culto in Inghilterra, in Italia edita da Feltrinelli, e star delle serie tv sulla piattaforma Apple, Herron succede a una lunga e prestigiosa sequenza di scrittori nell’albo d’oro dei maestri del genere noir celebrati ogni anno dal Noir in festival nella Milano di Giorgio Scerbanenco. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
