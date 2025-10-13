Noie fisiche alle spalle per Sinner e Alcaraz | il faraonico montepremi del Six Kings Slam chiama…

Una motivazione speciale. Qualche acciacco l’hanno avuto Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nelle ultime settimane. Lo spagnolo, pur vincendo il torneo di Tokyo, ha dovuto fare i conti con una distorsione alla caviglia sinistra, decidendo di rinunciare al Masters1000 di Shanghai. Sinner, vittorioso a Pechino, è stato costretto al ritiro nella sfida degli ottavi di finale del 1000 asiatico a causa dei crampi. Tutto però sembra essere stato messo alle spalle, anche perché in vista del torneo di esibizione “Six Kings Slam” il compenso per la partecipazione e l’eventuale affermazione finale è molto importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

