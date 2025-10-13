Noi tagliati fuori La petizione contro i lavori in Romea
Raccolta firme contro i lavori dell’Anas sulla Romea, lavori che hanno cancellato un ingresso agli Estensi da Ferrara. La mobilitazione per chiedere di realizzare una rotatoria. In via Dante è apparso ieri mattina un gazebo, i commercianti hanno lanciato una petizione per fermare le ruspe. L’iniziativa arriva a poche ore dalla richiesta alla prefettura e al consiglio dei ministri, per valutare se i lavori hanno tutti i crismi. Cora Bonazza, imprenditrice, chiede venga esaminato l’iter seguito da Anas. In particolare, dopo il no ai lavori del Comune di Comacchio, se l’ente ha tenuto conto del parere negativo dell’amministrazione e quindi inoltrato tutta la pratica a Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tagliati - fuori
Passerella sulla ferrovia: "Ascensore fuori uso. Disabili, anziani e bimbi restano tagliati fuori"
David e Victoria Beckham tagliati fuori dalle nozze bis del figlio Brooklyn: tensioni in famiglia
Krstovic Juventus, l’acquisto del bomber montenegrino del Lecce è una partita che si gioca tra questi due club: bianconeri tagliati fuori? La situazione
Report turismo, Mariella Nobiletti: “Handicap Gino Lisa, tagliati fuori da weekend e vacanze brevi” #PUGLIA #CAPITANATA #TURISMO #AEROPORTO #REPORT https://tinyurl.com/299asydh - X Vai su X
Le fiamme hanno interessato il costone sottostante la provinciale per Vibo bruciando i cavi per decine e decine di metri. Intanto uffici pubblici, scuole ed esercizi commerciali restano tagliati fuori dalla rete e anche gli utenti privati subiscono notevoli disagi - facebook.com Vai su Facebook
Palio del Golfo femminile, petizione online contro lo stendardo: “È fuori contesto” - La Spezia – Sembrava una presentazione come tante, quella fatta nei giorni scorsi in Comune dove è stato illustrato il calendario completo degli eventi in occasione della centesima edizione del Palio ... Segnala ilsecoloxix.it
A Bruxelles le petizioni contro la traversa sul Tagliamento - Nei soli 5 minuti a disposizione concessi a ciascun audito davanti alla Commissione petizioni del Parlamento Europeo a Bruxelles la presidente dell'Associazione Assieme per il Tagliamento Franca ... Segnala rainews.it