Raccolta firme contro i lavori dell’Anas sulla Romea, lavori che hanno cancellato un ingresso agli Estensi da Ferrara. La mobilitazione per chiedere di realizzare una rotatoria. In via Dante è apparso ieri mattina un gazebo, i commercianti hanno lanciato una petizione per fermare le ruspe. L’iniziativa arriva a poche ore dalla richiesta alla prefettura e al consiglio dei ministri, per valutare se i lavori hanno tutti i crismi. Cora Bonazza, imprenditrice, chiede venga esaminato l’iter seguito da Anas. In particolare, dopo il no ai lavori del Comune di Comacchio, se l’ente ha tenuto conto del parere negativo dell’amministrazione e quindi inoltrato tutta la pratica a Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi, tagliati fuori". La petizione contro i lavori in Romea