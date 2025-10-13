Noi del Rione Sanità intervista esclusiva a Bianca Nappi | E’ la mancanza di passione a creare oggi dei vuoti nei ragazzi Girando questa serie ho riscoperto la fede

Superguidatv.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Napoli, il Rione Sanità è da sempre simbolo di contrasti tra povertà e speranza, tra violenza e bellezza. Dal 23 ottobre, questo quartiere torna protagonista su Raiuno con la fiction Noi del Rione Sanità, ispirata all’opera di Don Antonio Loffredo, il sacerdote che ha dato nuova vita a un angolo della città un tempo segnato dalla criminalità. La serie, diretta da Luca Miniero, racconta la storia di un prete che, grazie alla sua visione e al suo impegno, trasforma il Rione in un luogo di opportunità e creatività. Carmine Recano interpreta Don Giuseppe, affiancato da Bianca Nappi e Nicole Grimaudo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

noi del rione sanit224 intervista esclusiva a bianca nappi e8217 la mancanza di passione a creare oggi dei vuoti nei ragazzi girando questa serie ho riscoperto la fede

© Superguidatv.it - “Noi del Rione Sanità”, intervista esclusiva a Bianca Nappi: “E’ la mancanza di passione a creare oggi dei vuoti nei ragazzi. Girando questa serie ho riscoperto la fede”

In questa notizia si parla di: rione - sanit

rione sanit224 intervista esclusiva“Noi del Rione Sanità”, intervista esclusiva a Bianca Nappi: “E’ la mancanza di passione a creare oggi dei vuoti nei ragazzi. Girando questa serie ho riscoperto la fede” - Nel cuore di Napoli, il Rione Sanità è da sempre simbolo di contrasti tra povertà e speranza, tra violenza e bellezza. Secondo superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Rione Sanit224 Intervista Esclusiva