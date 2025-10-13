Noemi e Luca ad Affari Tuoi stravolgono la partita con un cambio | Crediamo in nonna e vincono

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noemi del Piemonte ad Affari Tuoi, accompagnata dal fidanzato Luca, ha stravolto le carte della sua partita con il cambio. Seguendo il numero della nonna, è tornata a casa con 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

