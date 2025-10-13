Nobel per l' Economia assegnato a Mokyr Aghion e Howitt
Stoccolma, 13 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per l'Economia 2025 è stato assegnato all'americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per aver spiegato come il progresso tecnologico alimenti la crescita economica di lungo periodo. Lo ha annunciato oggi l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. "L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di conferire il Premio della Banca di Svezia in Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel 2025 a Joel Mokyr (Northwestern University, USA), Philippe Aghion (Collège de France, INSEAD e London School of Economics) e Peter Howitt (Brown University, USA) per aver spiegato la crescita economica trainata dall'innovazione", ha dichiarato il segretario generale Hans Ellegren annunciando il riconoscimento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
