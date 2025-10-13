Nobel per l’economia a Philippe Aghion Peter Howitt e Joel Mokyr per aver spiegato la crescita sostenuta guidata dall’innovazione

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025

Crescita sostenibile, innovazione, progresso tecnologico. Il Premio Sveriges Riksbank in Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, capaci di “spiegare quanto e come l’innovazione fornisca lo slancio per ulteriori progressi”. Ad accomunare i tre economisti, gli studi sulla crescita sostenuta e sostenibile e il ruolo dell’innovazione tecnologica nello sviluppo socio-economico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

