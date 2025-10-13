Nobel per l’Economia a Mokyr Aghion e Howitt | premiata la riflessione su crescita e innovazione

Per garantire che non vi siano più periodi di stagnazione, Joel Mokyr ha utilizzato fonti storiche come mezzo per scoprire le cause della crescita sostenuta che ormai sembra essere la normalità. Anche Philippe Aghion e Peter Howitt hanno studiato i meccanismi alla base di una crescita sostenuta. In un articolo del 1992 hanno costruito un modello matematico per quella che viene chiamata distruzione creativa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nobel per l’Economia a Mokyr, Aghion e Howitt: premiata la riflessione su crescita e innovazione

In questa notizia si parla di: nobel - economia

Focus sugli investimenti strategici, a Fattore R il Nobel per l'Economia Acemo?lu. C'è l'adesione della Regione

A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu

incontro tra i promotori di Fattore R e il Premio Nobel 2024 per l’economia, il 26 settembre sarà al Bonci

#NobelPrize Il premio nobel per l'economia 2025 è stato dedicato al francese #PhilippeAghion, al canadese #PeterHowitt e all'israeliano #JoelMokir "Per gli studi sulla crescita guidata dall'innovazione". - X Vai su X

#Nobel #economia 2025 a #Mokyr (Usa-Israele), #Aghion (Fr) e #Howitt (Canada) Vai su Facebook

Nobel per l'Economia assegnato a Mokyr, Aghion e Howitt - Il Premio Nobel per l'Economia 2025 è stato assegnato all'americano- Secondo stream24.ilsole24ore.com

Il Nobel per l’economia 2025 va a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt - Il Nobel per l’economia è stato assegnato a Philippe Aghion, a Peter Howitt e a Joel Mokyr, “per aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione” ... Lo riporta msn.com