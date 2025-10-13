Nobel per l’economia a Mokyr Aghion e Howit | Hanno studiato la crescita economica guidata dall’innovazione

Roma, 13 ottobre 2025 – Nobel per l’economia 2025 va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr. L’edizione di quest’anno è dedicata a "creazione e distruzione" e l’ambito riconoscimentio va ai tre economisti che hanno “spiegato a crescita economica guidata dall'innovazione". Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come ‘Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobelì, è l'ultimo premio assegnato quest'anno e vale 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nobel per l’economia a Mokyr, Aghion e Howit: “Hanno studiato la crescita economica guidata dall’innovazione”

