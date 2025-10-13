Nobel per l' Economia a Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il premio Nobel per l'economia 2025 per «aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione». Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, è l'ultimo premio assegnato quest'anno e vale 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari).

