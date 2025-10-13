Nobel per l' Economia a Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt
Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il premio Nobel per l’economia 2025 per «aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione». Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, è l’ultimo premio assegnato quest’anno e vale 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: nobel - economia
Focus sugli investimenti strategici, a Fattore R il Nobel per l'Economia Acemo?lu. C'è l'adesione della Regione
A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu
incontro tra i promotori di Fattore R e il Premio Nobel 2024 per l’economia, il 26 settembre sarà al Bonci
#Nobel #economia 2025 a #Mokyr (Usa-Israele), #Aghio (Fr) e #Howitt (Canada) - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per l'economia: dall'IA alle diseguaglianze, i nomi 'in pole' - X Vai su X
Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ricevono il premio Nobel per l’Economia 2025, tra creazione e distruzione - Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt sono stati insigniti con il premio Nobel per l’Economia 2025 per aver spiegato la crescita economica trainata dall’innovazione, tra creazione e distruzione ... Secondo wired.it
Nobel per l’Economia 2025: premio a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt - Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il premio Nobel per l'Economia 2025 per "aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione". Si legge su lapresse.it