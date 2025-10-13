Nobel per l’Economia 2025 | premio a Joel Mokyr Philippe Aghion e Peter Howitt

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il premio Nobel per l’Economia 2025 per “aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione”. Mokyr lavora Northwestern University, Aghion al College de France e alla London School of Economics, mentre Howitt alla Brown University. BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr. pic.twitter.comZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025 Gli altri premi Nobel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nobel per l’Economia 2025: premio a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt

In questa notizia si parla di: nobel - economia

Focus sugli investimenti strategici, a Fattore R il Nobel per l'Economia Acemo?lu. C'è l'adesione della Regione

A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu

incontro tra i promotori di Fattore R e il Premio Nobel 2024 per l’economia, il 26 settembre sarà al Bonci

#Nobel #economia 2025 a #Mokyr (Usa-Israele), #Aghio (Fr) e #Howitt (Canada) - facebook.com Vai su Facebook

Nobel per l'economia: dall'IA alle diseguaglianze, i nomi 'in pole' - X Vai su X

Nobel per l’Economia 2025: premio a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt - Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il premio Nobel per l'Economia 2025 per "aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione". Si legge su lapresse.it

Assegnato il premio Nobel per l’Economia 2025 - Il premio Nobel per l'Economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt. Segnala msn.com