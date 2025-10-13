Nobel per la pace la vincitrice Machado sionista le sue parole su genocidio Gaza | Vicina a Israele ha diritto difendersi con tutti i mezzi

La Nobel venezuelana Maria Corina Machado si schiera con Israele e gli Usa, sostenendo politiche interventiste e pro-guerra lontane dallo spirito del premio La vincitrice del premio Nobel per la pace 2025, l'oppositrice venezuelana di Nicolas Maduro, Maria Corina Machado, sostiene apertamente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nobel per la pace, la vincitrice Machado sionista, le sue parole su genocidio Gaza: "Vicina a Israele, ha diritto difendersi con tutti i mezzi"

In questa notizia si parla di: nobel - pace

"Nobel per la Pace a Trump? Lo pensavo per Madre Teresa di Calcutta, può darsi che io sia un po' retrò" Romano Prodi

Sul premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado molte posizioni della sinistra italiana sono perfettamente allineate a quella del dittatore di Cuba.

