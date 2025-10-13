Nobel economia a Mokyr Aghion Howitt

12.32 Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il Nobel per l'economia per "aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione. Il prestigioso premio 2025 è dedicato a "creazione e distruzione". In memoria di Alfred Nobel, è l'ultimo ad essere assegnato in questa edizione e ha un valore di 1,2 milioni di dollari. "I vincitori ci hanno insegnato che una crescita sostenibile non può essere data per scontata", ha affermato la Reale Accademia Svedese delle Scienze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Focus sugli investimenti strategici, a Fattore R il Nobel per l'Economia Acemo?lu. C'è l'adesione della Regione

A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu

incontro tra i promotori di Fattore R e il Premio Nobel 2024 per l’economia, il 26 settembre sarà al Bonci

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ricevono il premio Nobel per l’Economia 2025, tra creazione e distruzione - Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt sono stati insigniti con il premio Nobel per l’Economia 2025 per aver spiegato la crescita economica trainata dall’innovazione, tra creazione e distruzione ... Lo riporta wired.it

Nobel per l’Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt per gli studi sulla crescita guidata dall’innovazione - Il Premio Nobel per l'Economia 2025 è stato assegnato oggi, lunedì 13 ottobre, a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ... fanpage.it scrive