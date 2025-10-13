Noa Lang fuori dai piani? Ecco cosa pretende Conte per dargli spazio | la rivelazione

Noa Lang è diventato un tema caldo nel Napoli. L’olandese era atteso come nuovo esterno mancino, ma fatica a trovare spazio. Le scelte di Antonio Conte, con il 4-1-4-1 e la gestione dei Fab Four, hanno ridisegnato le gerarchie. La Gazzetta dello Sport spiega cosa chiede l’allenatore per rilanciarlo. Ora arriva un calendario fitto, con gare ogni tre giorni al Maradona e fuori casa. È il momento delle decisioni. Perché Lang gioca poco. L’olandese doveva essere l’erede di Kvaratskhelia sull’out sinistro, ma la continuità non è arrivata. Pesa la scelta del 4-1-4-1 e l’uso dei Fab Four. Conte ha spostato a sinistra Scott McTominay per garantire equilibrio e corsa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

