Nkunku poco spazio per ora al Milan I numeri però sono molto positivi | ecco perché

Milan, Nkunku ha giocato poco in questo inizio di stagione per i rossoneri. Nonostante questo i numeri sono positivi. Ecco perché nella nostra analisi.

Nkunku: “Al Chelsea ho giocato poco. Al Milan i compagni sapranno aiutarmi”

Dove si parla anche di troppi attaccanti presi da Juve e Milan (David, Openda, Nkunku) che servono a poco

Con il ritorno di Leao dall'infortunio, resta aperto il ballottaggio in attacco. Pulisic è titolare certo, Nkunku e Gimenez si contendono l'altro posto. Il messicano parte avanti, complice la buona forma. Massimo Bonanni a TMW Radio: «Leao oggi rischia di giocare

Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Rabiot a segno, spazio per Nkunku. Bene Saelemaekers e Bartesaghi - È già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Segnala milannews.it

Milan, chi in attacco tra Gimenez e Nkunku: la scelta di Allegri per la Juventus - In casa Milan ci si chiede chi giocherà in attacco tra Santiago Gimenez e Christopher Nkunku nella sfida di stasera contro la Juventus. Da spaziomilan.it