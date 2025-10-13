NJPW | Konosuke Takeshita è il nuovo IWGP World Heavyweight Champion

Abbiamo un nuovo campione massimo della NJPW da quest’oggi. A Kings Of Pro-Wrestling, svoltosi oggi 13 Ottobre al Ry?goku Kokugikan di Tokyo. Konosuke Takeshita ha sconfitto Zack Sabre Jr. dopo un match di mezz’ora, diventano il nuovo IWGP World Heavyweight Champion. La fase iniziale. Calmi e composti al suono del gong iniziale, entrambi i lottatori hanno cercato un approccio metodico, mettendo alla prova la pazienza e la precisione dell’avversario. In un attimo, la strategia ha lasciato il posto alla violenza: scambi di colpi duri e taglienti hanno risuonato in tutto il Ryogoku. Tornando poi a un ritmo più calcolato, Zack Sabre Jr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

